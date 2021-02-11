В мэрии Барнаула пояснили, почему нельзя продать городской маршрут № 75

В январе 2021 года на сайте частных объявлений Авито был замечен пассажирский перевозчик из Барнаула, который решил продать автобизнес с доступом к одному из маршрутов за 1 млн рублей. Altapress.ru обратился за комментарием в мэрию.

Как сообщал altapress.ru продавец, автобусы обслуживают городской маршрут № 75, в случае покупки новый хозяин сможет на нем заработать.

Однако в администрации города ответили, что перепродать право на обслуживание городского маршрута невозможно.

Из официального ответа комитета по дорожному хозяйству , благоустройству , транспорту и связи города Барнаула:

Согласно ч.5 ст. 95 закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» установлено, что при исполнении контракта не допускается перемена подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. Учитывая вышеизложенное, индивидуальный предприниматель не может перепродать право на обслуживание муниципального маршрута.

Таким образом новый владелец автобусов не сможет автоматически зайти на маршрут № 75.

Масочный режим. Общественный транспорт. barnaul.org

Контракт на обслуживание маршрута заключается между муниципалитетом и конкретным перевозчиком. Значит оплата, а также возврат средств для обеспечения исполнения контракта возможны только подрядчику, с которым он заключен.

Новому владельцу придется заново проходить проверки и готовить документы, чтобы закрепить за собой право на перевозку пассажиров перед администрацией Барнаула и минтрансом Алтайского края.

Из официального ответа комитета по дорожному хозяйству , благоустройству , транспорту и связи города Барнаула:

В ситуации, когда фактически исполнитель по контракту меняется, контракт расторгается либо по соглашению сторон, либо в одностороннем порядке в соответствии со ст.95 Закона № 44-ФЗ. Таким образом, при исполнении контракта замена исполнителя не допускается, так как заказчик не может производить оплату лицу, отличному от того, с которым заключен контракт, поскольку изменение условий контракта при его исполнении не допускается. В связи с изложенным, контракт с перевозчиком должен быть расторгнут. При необходимости заказчик вправе произвести новую закупку.

Маршрутки в Барнауле. altapress.ru

Собеседник altapress.ru из сферы пассажирских и грузовых перевозок, также прокомментировал цену, которую предложил продавец за два автобуса и свой бизнес.

«Один миллион за два автобуса — это несерьезно. Надо смотреть их состояние, возраст. Новый автобус (и ПАЗ 3204 и Hyundai Bogdan) стоит в районе 2,5−3,5 млн рублей. Подержанные — дешевле, но явно не по 500 тыс. рублей. Хотя встречаются объявления о продаже ПАЗиков по 100−200 тыс. рублей, но подобную рухлядь лучше сразу в утиль сдать. Скорее всего такая сумма установлена из-за стоимости конкурса. Это цена, которую уплачивает перевозчик, за право заключения контракта», — объяснил собеседник.