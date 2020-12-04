В мэрии Барнаула рассказали, как идет очистка тротуаров от льда и снега

Мэрия Барнаула обратилась к жителям города с призывом аккуратно ходить по тротуарам и улицам, быть внимательными и осторожными в зимних условиях. Текст обращения размещен на официальном сайте города.

Барнаульцы в соцсетях в последние дни часто высказывают недовольство тем, как убираются тротуары. От гололеда в основном очищены основные пешеходные пути в центре города, но, к примеру пройти пешком с Ленинского проспекта до Красноармейского — это сегодня настоящий подвиг.

В мэрии подчеркивают, что все сложности понимают, но дорожники трудятся во всех районах города практически без перерыва и перекура.

Они соскабливают лед и посыпают тротуары специальной смесью.

К тому же в Барнауле 676 тыс. кв. метров тротуаров, и очистить такую площадь оперативно от льда очень сложно.

В мэрии особо подчеркнули, что внутридворовые территории — зона ответственности ТСЖ и управляющих компаний.

А предприятия и владельцы частных домов должны сами чистить часть прилегающей к ним пешеходной зоны.