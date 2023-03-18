В мэрии Барнаула рассказали, как проходит подготовка к предстоящему паводку

Комитет жилищно-коммунального хозяйства отчитался, что в данный момент работники заняты очищением кровель и дворов от снега и льда. Сформировали графики очистки придомовых территорий, которые будут корректировать с учетом погоды.
Председатель комитета Денис Ращепкин отметил, что специалисты проводят выезды на территории домов, которые находятся в зоне риска.
За исполнением проследят в администрации города.
В то же время дорожники продолжают вывозить снег и очищать ливневую канализацию.
А в «Горэлектротрансе» для предотвращения размыва трамвайных путей подготовили план по пропуску паводковых вод. Также отметили возможные участки затопления и сформировали аварийные бригады для внештатных ситуаций.
На электросетевых объектах, находящихся в возможной зоне подтопления, еще осенью сделали дополнительные защитные насыпные ограждения и укрепление грунта.
С начала марта там круглосуточно дежурят пять оперативно-выездных бригад. На всякий случай проработали схемы переключений потребителей.
Ранее к весеннему паводку начали готовиться в районах Барнаула.