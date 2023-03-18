18 марта
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Жизнь

В мэрии Барнаула рассказали, как проходит подготовка к предстоящему паводку

Уже со среды будущей недели в Барнауле ожидают постоянную плюсовую температуру. На заседании комиссии по пропуску ледохода и паводковых вод в весенне-летний период 17 марта обсудили меры противодействия паводку.

Прелести нашей весны.
Прелести нашей весны.
опубликовано на obhohocheshsya.com

Комитет жилищно-коммунального хозяйства отчитался, что в данный момент работники заняты очищением кровель и дворов от снега и льда. Сформировали графики очистки придомовых территорий, которые будут корректировать с учетом погоды.

Председатель комитета Денис Ращепкин отметил, что специалисты проводят выезды на территории домов, которые находятся в зоне риска.

За исполнением проследят в администрации города.

В то же время дорожники продолжают вывозить снег и очищать ливневую канализацию.

А в «Горэлектротрансе» для предотвращения размыва трамвайных путей подготовили план по пропуску паводковых вод. Также отметили возможные участки затопления и сформировали аварийные бригады для внештатных ситуаций.

На электросетевых объектах, находящихся в возможной зоне подтопления, еще осенью сделали дополнительные защитные насыпные ограждения и укрепление грунта.

С начала марта там круглосуточно дежурят пять оперативно-выездных бригад. На всякий случай проработали схемы переключений потребителей.

Ранее к весеннему паводку начали готовиться в районах Барнаула.

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