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Жизнь

В мэрии Барнаула рассказали о состоянии «собянинских» трамваев и обещали их перекрасить

Подаренные Москвой трамваи, которые доставили в Барнаул 28 сентября, в хорошем состоянии, заявил генеральный директор МУП «Горэлектротранс» Николай Петряшин. Но им все равно требуется ремонт

Подаренные Барнаулу трамваи.
Подаренные Барнаулу трамваи.
barnaul.org

Пока в краевую столицу доставили только два вагона из 10.

За несколько рейсов в течение двух дней привезут все остальные.

«Это трамваи марки „Tatra T3 SU“, у них стоит реостатное управление, энергосберегающее оборудование. Трамваи в хорошем состоянии, после разгрузки проведем дополнительное обследование и необходимый ремонт. Для нас это будет большим подспорьем», — цитирует Петряшина пресс-служба администрации города.

После разгрузки и осмотра их направят в депо № 1. Со временем вагоны перекрасят в привычные для барнаульцев цвета.

Вместимость вагона составляет 145 человек.

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