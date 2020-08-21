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Жизнь

В мэрии Перми «перепутали свой город» и решили за 142 млн рублей красиво подсветить Челябинск

Власти Перми решили установить подсветку на улицах и включить ее во время праздников, которые отмечают в Челябинске, пишет URA.RU.

Подсветка деревьев в Москве. Новый год.
Подсветка деревьев в Москве. Новый год.
facebook.com/activist.msk.

Согласно конкурсной документации, архитектурную подсветку в Перми должны включить в День города (13 сентября) и в День героев Танкограда (6 октября).

Соответствующие требования МКУ «Пермблагоустройство» (учредитель — мэрия Перми) предъявила к подрядчику, который выиграл конкурс.

«Подрядчиком должен быть разработан, согласован с Заказчиком и запрограммирован набор сценариев для праздничной иллюминации в количестве не менее 13 шт. для следующих праздников <…> День города — 13.09; День героев Танкограда — 06.10», — говорится в документации.

Однако указанные даты, отмечает издание, знаковые именно для Челябинска. День рождения Перми традиционно отмечают 12 июня, а День героев Танкограда в столице Прикамья и вовсе не отмечали ни разу.

Аукцион. Торги.
Аукцион. Торги.
pixabay.com

Конкурс почти без снижения начальной максимальной стоимости (снижение — 0,5%) выиграла свердловская компания «СТК МТ Электро». Аналогичные работы контора уже выполняла в Челябинске и Екатеринбурге.

Общая цена контракта на монтаж подсветки на центральных улицах города — 142 млн рублей.

Издание обратилось в мэрию Перми с просьбой прояснить ситуацию, однако ответа не получили.

Ранее сообщали, что мэрию Красноярска через суд пытаются заставить строить тротуары, но деньги в городе есть только на подсветку.

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