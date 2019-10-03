В мэрии прокомментировали ситуацию с аварийным домом без крыши, где живут три семьи

Работа по расселению аварийного дома по адресу ул.1-ая Западная, 49а на Потоке ведется, сообщили в мэрии Барнаула. Нерасселенные помещения их жители занимают на основании договоров социального найма.

Ранее в правозащитной организации «Гражданский патруль» сообщили, что в одной из квартир этого дома обрушился потолок. Двухэтажка наполовину заброшена и местами с нее падают кирпичи, но в аварийном доме продолжают жить шесть человек и один ребенок.

Дом признали аварийным и подлежащим сносу еще в 2012 году, но частично расселили жильцов только в 2019 году. Переехать смогли те, кто приватизировал квартиры. Им выплатили денежную компенсацию из бюджетов города и края.

В мэрии сообщили, что жителей аварийного дома неоднократно информировали о возможности получения ежемесячных денежных выплат на оплату расходов по найму жилого помещения или предоставления помещений маневренного фонда, однако жители за ними не обращались.

3 октября с жильцами дома встретились чиновники из администрации Октябрьского района, представители управляющей компании, полиции.

В городской администрации уточнили, что коммунальные услуги по холодному и горячему водоснабжению, электро- и теплоснабжению предоставляются в полном объеме. Состояние аварийного дома находится на контроле в комитете и администрации Октябрьского района.