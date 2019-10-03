Три семьи в Барнауле вынуждены жить в разваливающемся доме без крыши

В одной из квартир по адресу ул.1-ая Западная, 49а на Потоке обрушился потолок. Двухэтажка наполовину заброшена и местами с нее падают кирпичи, но в аварийном доме продолжают жить шесть человек и один ребенок, сообщили в правозащитной организации «Гражданский патруль».

Дом признали аварийным и подлежащим сносу еще в 2012 году, но частично расселили жильцов только в 2019 году. Переехать смогли те, кто приватизировал квартиры. Им выплатили денежную компенсацию из бюджетов города и края.

Администрация пытается купить подходящее жилье оставшимся в опасном доме трем семьям, но по цене в 600 тысяч рублей. Такие варианты есть в аналогичных аварийных бараках, считают активисты.

В одной из пустующих квартир на втором этаже уже обрушился потолок. Жители рассказывают, что 30 сентября с пуском тепла там же произошел порыв в системе отопления, тогда и обнаружилось обрушение, а заодно на неопределенный период отключили тепло.

В квартирах слышен постоянный треск, увеличиваются трещины, сетуют жильцы.

2 октября представители «Гражданского патруля» направили заявления в прокуратуру и губернатору Алтайского края Виктору Томенко с требованием вмешаться в ситуацию и решить вопрос.

Ранее сообщалось, что до 2025 года в Алтайском крае на переселение из аварийного жилья потратят более 4,5 млрд рублей.