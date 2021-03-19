В мэрии рассказали, как будут бороться со снегом в ближайшие выходные

Городские власти продолжают устранять последствия снегопадов. На выходных 20 и 21 марта на улицах Барнаула будут работать до 115 единиц снегоуборочной техники, сообщает пресс-служба мэрии.

В ночь с 19 на 20 марта на улицы Барнаула выйдет 69 единиц снегоуборочной техники. В работах по вывозу снега задействуют комбинированные дорожные машины, тракторы, автосамосвалы, автогрейдеры, лаповые и фронтальные снегопогрузчики.

Основные работы по вывозу снега проведут на проспекте Ленина, участках улиц Чкалова, Парфенова, Новосибирской, Островского, Северо-Западной, автомобильного кольца на пересечении улиц Юрина и Малахова.

В выходные на дорогах города будут работать до 115 единиц снегоуборочной техники в сутки.

В мэрии уточняют, что «на локаторе системы «Глонасс» отображаются только машины МБУ «Автодорстрой» с включенной системой зажигания. «Количество заявленной к выходу на линию техники может не совпадать с данными онлайн-мониторинга».

Напомним, что этой зимой прокуратура уже выдавала предписания чиновникам Барнаула и Бийска за некачественную уборку городских улиц.