В Минкомсвязи рассказали о соцсети для чиновников, силовиков и лесников

Замглавы Минкомсвязи РФ Олег Иванов заявил, что проект создания новой сети сотовой связи распространяется не только на чиновников и сотрудников силовых ведомств.

«Проект не рассматривается как сеть для чиновников и силовиков. Оператор не определен. Проект прорабатывается, но еще очень далек от окончательной формы», — цитирует Иванова RNS.

К новой сети планируется подключить различные социально значимые объекты: фельдшерско-акушерские пункты, скорую помощь, пожарные, участковые, лесники и местные органы власти.

Замминистра отметил, что одна из задач — наладить связь в населенных пунктах с населением менее 100 человек, пишет polit.ru. Соединение их волоконно-оптическими сетями связи невозможно, поэтому министерство рассматривает варианты беспроводного широкополосного доступа, которые дадут высокую площадь покрытия и скорость доступа.

Ранее сообщалось, что в рамках национальной программы «Цифровая экономика» к 2024 году в России создадут сеть беспроводной связи для чиновников и силовиков.

Путин и позитив

В социальных сетях в России не хватает позитивного контента. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время общения с участниками образовательного форума «Машук».