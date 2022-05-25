В Минкульте назвали самых высокооплачиваемых руководителей учреждений культуры

В Министерстве культуры России раскрыли доходы глав учреждений культуры за 2021 год. Самые большие доходы задекларировали худрук Национального филармонического оркестра Владимир Спиваков, директор научно-исследовательского института культурного и природного наследия им. Лихачева Владимир Аристархов и директор музея-усадьбы «Архангельское» Вадим Задорожный.

Согласно декларации, художественный руководитель Владимир Спиваков заработал за год 158,3 млн рублей. Это на 156,7% больше, чем в предыдущем 2020 году, когда он задекларировал доход в размере 61,6 млн руб, пишет РБК.

На второй позиции оказался Владимир Аристархов — он заработал 157,4 млн рублей. На третьем месте Вадим Задорожный с суммой в 113 млн рублей.

На четвертой строчке разместился альтист Юрий Башмет с зафиксированным доходом в 80,6 млн рублей.

Пятым оказался художественный руководитель МХАТ им. Чехова Константин Хабенский — 75,0 млн руб.

Скульптор Зураб Церетели заработал в 2021 году 60 млн руб, худрука Государственного театра Наций Евгений Миронов — 39,3 млн руб, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский — 25,6 млн руб.

Ранее в Алтайском крае свои заработки опубликовали члены регионального правительства.