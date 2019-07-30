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31 июля
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Жизнь

В Минсельхозе назвали еще одну причину массовой гибели пчел

Массовая гибель пчел в Алтайском крае и по всей России может быть связана с распространением вредителей из-за ранней весны и их привыканием к инсектицидам, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минсельхоз РФ.

Пчелы.
Пчелы.
СС0

Наступление ранней весны и повышение температуры воздуха могло привести к быстрому размножению насекомых. Из-за быстрой смены поколений вредители привыкли к ядам, которыми обрабатывали поля. Так возникла необходимость заменить инсектициды, которые оказались опасными и для медоносных пчел.

Ранее Altapress.ru писал, что региональный минсельхоз сообщили о гибели нескольких сотнях пчелосемей и 81 пасеке в семи районах края: Зональном, Косихинском, Красногорском, Тальменском, Смоленском, Советском и Шипуновском. Ранее уже назывались три возможные причины гибели пчел.

Причины:

  • Фермеры, которые не соблюдали санитарные правила при обработке полей пестицидами и превысили концентрацию.
  • На рынок поступили чрезмерно сильные ядохимикаты, не соответствующие санитарным нормам.
  • Пчеловоды могли проигнорировать оповещения о том, что поля будут обрабатывать, и не ограничили лет пчел.
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