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1 сентября
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СМИ: Минстройтранс предложил сэкономить зимой на отоплении «неэффективных» домов культуры

В конце августа алтайский Минстройтранс на селекторном совещании рекомендовал главам некоторых районов подумать о том, чтобы зимой не отапливать «неэффективные» дома культуры, которые мало посещают, пишет ИА «Банкфакс». По мнению министерства, это позволить муниципалитетам с большим долгом существенно сэкономить.

Дом культуры в селе Николаевка Петропавловского района.
Дом культуры в селе Николаевка Петропавловского района.
Анна Зайкова.

По данным источника, такие прецеденты в крае уже были. В одном из районов зимой 2017−2018 годов были закрыты 12 домов культуры.

Александр Иванов, глава Первомайского района, высказал опасение, что экономия будет незначительной, а жители сел будут недовольны. Кроме того, он напомнил об опасности разморозки зданий и больших тратах на ремонт, если это случится.

ИА «Банкфакс» уточняет, что наиболее активно вопрос экономии на отоплении домов культуры прорабатывается в Шипуновском и Немецком национальном районах.

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