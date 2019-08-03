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Жизнь

В Минсвязи оценили совет Роскачества заклеивать камеры ноутбуков

Роскачество посоветовало россиянам заклеивать камеры ноутбуков во избежание хакерских атак. В министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций также посоветовали не надеяться только на антивирусы, пишет РИА Новости.

Ноутбук, электронная почта.
Ноутбук, электронная почта.
CC0

«Камеру на ноутбуке я и сам заклеиваю, — сказал пресс-секретарь Минсвязи Евгений Новиков. -Микрофон каждый раз заклеивать неудобно, все-таки телефоном я пользуюсь постоянно», — сказал Новиков в комментарии агентству городских новостей «Москва».

По его мнению, интернет-пользователям стоит самостоятельно заботиться о сохранности персональных данных и не полагаться исключительно на антивирусы в защите от киберпреступников.

При этом Новиков обратил внимание на то, что интернет-мошенники в большинстве случаев пользуются методами социальной инженерии, а не техническими уязвимостями.

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