В Минтруде рассказали, почему часть рождественских выходных перенесли на май

Минтруд объяснил, почему выходные 4 и 5 января в 2020 году перенесены на 4 и 5 мая. Это позволит не нарушить нормы трудового законодательства, сообщает РИА Новости.

«Таким образом удастся сохранить баланс в трудовом графике граждан», — сказано в сообщении Минтруда.

В 2020 году россияне традиционно будут отдыхать в новогодние и рождественские праздники: с 1 по 8 января. Красными днями в календаре также отмечены День защитника Отечества 23 февраля, Международный женский день 8 марта, Праздник весны и труда 1 мая, День Победы 9 мая, День России 12 июня и День народного единства 4 ноября, пишет ura.ru.

Ранее вице-премьер Дмитрий Медведев подписал указ о выходных и праздничных дня на 2020 год. По данным Минтруда, 30 и 31 декабря будут рабочими днями.

В понедельник — 30 декабря — россияне будут трудиться полный рабочий день. Последний день 2019 года, который придется на вторник, будет сокращенным.