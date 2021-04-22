В Минтруде рассматривают вопрос о продлении майских праздников

Однако никаких решений по этом вопросу пока нет, заявил глава ведомства Антон Котяков, сообщает РИА Новости.

«У нас есть предложения, в том числе, по-моему, от депутатского корпуса, но они у нас еще на рассмотрении. Мы по ним еще вопросы не приняли», — рассказал министр.

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов заявил — чтобы продлить майские праздники, нужно сократить новогодние каникулы, пишет Lenta.ru. Он считает, что зимой людям нечего делать, а весной многим нужно ездить на дачу.

Как отдыхаем

В этом году первые две рабочие недели мая будут четырехдневными — с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая в связи с Праздником Весны и Труда и Днем Победы. Таким образом, две недели подряд у россиян будут трехдневные выходные — с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.

Однако россияне могут получить дополнительные выходные в мае по инициативе работодателя, заявили в Федеральной службе по труду и занятости (Роструд). Работодатель может издать локальный нормативный акт о дополнительных выходных. Однако такое решение может сказаться на заработной плате, так как приведет к уменьшению нормы рабочего времени.