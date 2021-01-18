В минздраве ответили на претензии беременных бийчанок о вытяжке, супе и хамстве

Пациентки бийского роддома в соцсетях пожаловались на условия в медучреждении. Со слов женщин, их держат в распределителе по несколько суток в ожидании результатов теста на коронавирусную инфекцию и плохо кормят.

Жалобы опубликовали в Instagram biysk_moy_gorod. По словам одной из рожениц, в палатах есть проблемы с вытяжкой, анализы на коронавирус приходится ждать двое суток, на обед нет хлеба и не хватает супа.

«Одну вытяжку картонкой на скотче закрыли, про другую забыли вообще, лежим в распределителе, где и больные с ковид, и не больные, ждем результаты анализа на ковид уже вторые сутки, хотя делается всего 4 часа, на обед супа не хватило, хлеба нет! Дверь кто-то закрыл, не знают кто, ни персонал ни пациенты не могут пройти, ключ потеряли! Это я так на сохранение легла, где нервотрёпка ого-го какая! Это Россия, детка, это Алтайский край. Это наша бесплатная медицина», — высказалась женщина.

Ее поддержали в комментариях, добавив, что обращение персонала с пациентами тоже оставляет желать лучшего.

В министерстве здравоохранения края проверили эту информацию. По словам специалистов, в перинатальном центре на первом этаже работают «сортировочные обсервационные отделения» с разными выходами.

«Пациентки, поступающие без признаков ОРВИ, до получения анализа на коронавирус находятся в этих обсервационных отделениях. При получении отрицательного анализа — переводятся в палаты, при получении положительного — в ковидные госпитали. Вентиляция в здании соответствует действующим санитарным нормам», — заявили в ведомстве.

Порционными блюдами пациенток обеспечивают только на следующий день после поступления, так как информация о количестве пациентов направляется в пищеблок в 8 часов утра и из этого расчета идет приготовление пищи, объяснили в минздраве.

«В ходе проверки хамского и грубого отношения сотрудников к пациенткам выявлено не было, однако с персоналом провели беседу о необходимости соблюдения правил этики и деонтологии», — ответили специалисты.

С жалобами рожениц просят обращаться к заведующей отделением или к руководству больницы.