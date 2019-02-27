В Минздраве рассказали, как будут увеличивать продолжительность жизни россиян

По ее словам, Россия уже достигла рекордных показателей и темп роста продолжительности жизни в стране один из самых высоких в мире, сообщает РИА Новости. За последние 15 лет россияне стали жить на восемь лет дольше — до 73 лет. Министр добавила, что «это не предел» и Россия может стать страной со средней продолжительностью жизни более 80 лет.

Для этого, в частности, усилится амбулаторно-поликлиническая сеть в регионах.

«Всего планируется создать и модернизировать около 1600 фельдшерско-акушерских пунктов», — добавила Скворцова.

На развитие больниц и фельдшерских пунктов в селах и труднодоступных деревнях потратят 7,4 млрд рублей.

Также министр предложила «изменить идеологию и оказания медицинской помощи». Результатом данных изменений станет «равномерное увеличение продолжительности каждого из периодов жизни: детства, юности, активной зрелости и старших возрастных категорий», пишет ura.ru.