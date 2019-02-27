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Жизнь

В Минздраве рассказали, как будут увеличивать продолжительность жизни россиян

Российские власти поставили задачу постепенно увеличить продолжительность жизни граждан, темпы роста которой уже достигли рекордных показателей, рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Владимир Мединский и Вероника Скворцова.
Владимир Мединский и Вероника Скворцова.
Анна Зайкова, altapress.ru

По ее словам, Россия уже достигла рекордных показателей и темп роста продолжительности жизни в стране один из самых высоких в мире, сообщает РИА Новости. За последние 15 лет россияне стали жить на восемь лет дольше — до 73 лет. Министр добавила, что «это не предел» и Россия может стать страной со средней продолжительностью жизни более 80 лет.

Для этого, в частности, усилится амбулаторно-поликлиническая сеть в регионах.

«Всего планируется создать и модернизировать около 1600 фельдшерско-акушерских пунктов», — добавила Скворцова.

На развитие больниц и фельдшерских пунктов в селах и труднодоступных деревнях потратят 7,4 млрд рублей.

Также министр предложила «изменить идеологию и оказания медицинской помощи». Результатом данных изменений станет «равномерное увеличение продолжительности каждого из периодов жизни: детства, юности, активной зрелости и старших возрастных категорий», пишет ura.ru.

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