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Жизнь

В многодетной семье из Барнаула родился одиннадцатый ребенок

У жителей Алтайского края Сергея и Елены Брит 22 апреля родился одиннадцатый ребенок. Мальчика назвали Самуилом, пишет «Катунь 24».

Дети. Ребенок.
Дети. Ребенок.
unsplash.com

Как сообщает издание, семья Брит специально не планирует детей. Они «доверяют судьбе и рады каждому малышу». Сергей и Елена не исключают, что 11 — это только начало.

Самуил спокойный и рассудительный мальчик, говорит его мать. Со старшей сестрой у него 14 лет разницы.

На выписке из перинатального центра Самуила с мамой встречала вся семья, с шариками, цветами и песней.

Всего в Алтайском крае насчитывается 26 семей, воспитывающих десять и более несовершеннолетних детей. Кроме того, за последние семь лет в регионе заметно увеличилось число семей, воспитывающих троих и более детей.

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