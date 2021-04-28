В многодетной семье из Барнаула родился одиннадцатый ребенок

Как сообщает издание, семья Брит специально не планирует детей. Они «доверяют судьбе и рады каждому малышу». Сергей и Елена не исключают, что 11 — это только начало.
Самуил спокойный и рассудительный мальчик, говорит его мать. Со старшей сестрой у него 14 лет разницы.
На выписке из перинатального центра Самуила с мамой встречала вся семья, с шариками, цветами и песней.
Всего в Алтайском крае насчитывается 26 семей, воспитывающих десять и более несовершеннолетних детей. Кроме того, за последние семь лет в регионе заметно увеличилось число семей, воспитывающих троих и более детей.