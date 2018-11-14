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Жизнь
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В море нашли кусок «компьютера» возрастом больше 2 тысяч лет

Подводные археологи нашли на дне Эгейского моря деталь загадочного антикитерского механизма, известного как первый «компьютер» на Земле, сообщает «РГ» со ссылкой на Haaretz

Море.
Море.
СС0

Деталь назвали «антикитерской» по наименованию греческого острова, вблизи которого ее нашли. Этот механизм датируется примерно 100−200 годами до н.э. Механизм состоял из десятков бронзовых шестерен, помещенных в деревянный корпус.

Археологи также обнаружили недостающую деталь — бронзовый диск с отверстиями для штырей и четырьмя «ручками». Артефакт имеет изображение быка.

Ученые считают, что этот механизм в древности использовали для расчета движения небесных тел. Они предположили, что диск позволял определить расположение созвездия Тельца.

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