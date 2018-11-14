В море нашли кусок «компьютера» возрастом больше 2 тысяч лет

Деталь назвали «антикитерской» по наименованию греческого острова, вблизи которого ее нашли. Этот механизм датируется примерно 100−200 годами до н.э. Механизм состоял из десятков бронзовых шестерен, помещенных в деревянный корпус.
Археологи также обнаружили недостающую деталь — бронзовый диск с отверстиями для штырей и четырьмя «ручками». Артефакт имеет изображение быка.
Ученые считают, что этот механизм в древности использовали для расчета движения небесных тел. Они предположили, что диск позволял определить расположение созвездия Тельца.