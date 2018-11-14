В море нашли кусок «компьютера» возрастом больше 2 тысяч лет

Подводные археологи нашли на дне Эгейского моря деталь загадочного антикитерского механизма, известного как первый «компьютер» на Земле, сообщает « РГ » со ссылкой на Haaretz

Деталь назвали «антикитерской» по наименованию греческого острова, вблизи которого ее нашли. Этот механизм датируется примерно 100−200 годами до н.э. Механизм состоял из десятков бронзовых шестерен, помещенных в деревянный корпус.

Археологи также обнаружили недостающую деталь — бронзовый диск с отверстиями для штырей и четырьмя «ручками». Артефакт имеет изображение быка.

Ученые считают, что этот механизм в древности использовали для расчета движения небесных тел. Они предположили, что диск позволял определить расположение созвездия Тельца.