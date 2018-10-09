«От страха закрывали окна»: москвичи обсуждают загадочное явление в небе

В сети появилось видео синих огней, движущихся по ночному небу Москвы (район ЗИЛа). На кадрах видно, как «объекты» сгруппировались в треугольник, а четыре светящихся шара проносятся мимо него по прямой траектории. Москвичи сразу определили — над городом пронесся НЛО.

Директор Института астрономии РАН (ИНАСАН) Дмитрий Бисикало считает, что движущиеся синие огни над Москвой возникли из-за оптического эффекта — отражения городской иллюминации от облаков, пишут РИА Новости.

Дискотека

«Предположим такую ситуацию: внизу, на земле, проходит дискотека, и над этим районом проходит низко облако. Эти огни отражаются от него, и люди видят на нем проекцию света. Я считаю, что это нечто другое, чем НЛО», — заявил астроном.

Однако с его мнением не согласились пользователи сети, и они рассказывают о своих ощущениях от увиденного в подписях к опубликованному ролику. Среди комментаторов есть очевидцы, которые наблюдали подобное явление в других регионах.

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Явление в Калининграде

«Видела такой же движущийся шар в небе над Калининградом с месяц назад. Сначала решила, что просто луна сквозь облака сильно светит, а потом шар начал двигаться. Шар двигался хаотично и быстро. Дело было на парковке. Рядом — никаких дискотек или лазерных шоу», — пишет одна из комментаторов под видео.

Закрывали окна

«Две недели назад видел все то же самое, но шаров похожих скорее на мыльные пузыри было больше. Это точно не прожекторы», — уверен комментатор из Москвы и продолжает: «Вся эта колонна или стая двигалась довольно быстро (по ощущениям километров 90−100 в час на расстоянии метров 200 и примерно на такой же высоте. У меня под окнами проспект и кругом дома скорость и высоту можно легко определить. Впереди кучка из четырех-пяти шаров без порядка. За ними треугольник из 20 или чуть больше шаров. По бокам от треугольника сопровождение из 5−7 тоже без порядка и хвост из порядка 10 почти ровно в линейку. Пока я от балкона бегал за яблофоном куча скрылась за домами».

По словам очевидца, дом которого расположен на проспекте Буденного, зрелище в целом захватывающее, но в то же время пугающее, потому что ни одного здравого ответа на вопрос о том что это было — нет.

«Самое логичное — это куча коптеров, но мне показалось, что так летать ночью тяжеловато. Шумели они или нет сказать не могу, потому что на проспекте всегда много машин. Мать и сестра видели всё это, и им было реально страшно вплоть до того, что они у себя в комнатах окна пошли закрывать», — продолжает комментатор.

Один из пользователей сети авторитетно заявил, что подобное явление наблюдал еще в июне в Кунцево.

Ангелы и наука

Некоторые москвичи все же нашли объяснение увиденному.

«Каждому явлению или процессу необходимо давать точное определение. Называть всё то, что не можем объяснить только одним словом „НЛО“ это просто глупо. Нет смысла пытаться объяснять с точки зрения сегодняшнего уровня науки, которая неспособна дать объяснения на ряд непознанных явлений, способностей человека и даже не может объяснить процесс демонстрации сновидений. А почему бы не назвать светящиеся шарики просто разумными существами? А может, это и есть так называемые Ангелы. На иконах над головами святых изображены точно такие же световые шарики — наверное, это личные Ангелы-Хранители», — уверен один из пользователей сети.

Между тем инопланетное вторжение стало реальностью и для жителей Якутска в конце минувшей недели. Встревоженные жители сообщали сразу о нескольких НЛО, появившихся над городом около 19:00. В местных СМИ таинственные объекты в небе назвали «роем НЛО». Они светились и летали в районе улицы Мерзлотной.

Квадратный НЛО на орбите

Ранее сообщалось, что квадратный НЛО попал на видео во время прямой трансляции с МКС. Объект отражал от себя свет.

Объекты над Барнаулом

НЛО над Барнаулом Александра Аксенова

В 1994 году в Барнауле были массовые наблюдения НЛО. Уфологи тогда обследовали свидетелей этих полетов, и оказалось, что на них воздействовало излучение — у очевидцев появились эйфория, плаксивость, стали сниться цветные сны. Некоторым, наоборот, сны вообще перестали сниться, у кого-то прошли хронические головные боли.

Российское правительство и пришельцы

В июне 2017 года краснодарские полицейские провели проверку по заявлению местного жителя о «несанкционированном» вторжении инопланетян. По телефону мужчина заявил, что в четыре часа утра 2 июня видел, как в лесу между поселком и районом Витаминкомбината инопланетные звездолеты провели высадку десанта.

Участковый провел проверку с выездом на место.

Поводом для вызова полиции стал тот факт, что действия пришельцев не были согласованы с правительством, а космические корабли нарушили воздушное пространство Российской Федерации.