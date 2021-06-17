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Жизнь

В Москве будут отстранять без сохранения зарплаты непривившихся сотрудников общепита

Власти столицы одобрили инициативу бизнес-сообщества, разрешающее отстранять сотрудников, отказавшихся прививаться. Об рассказал уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов по итогам встречи с властями Москвы, пишет «Коммерсант».

Повар. Ресторан.
Повар. Ресторан.
pixabay.com.

«Обсудили ситуацию с работниками: можем ли мы их отстранить, если они отказываются прививаться. Получили комментарий, что можем отстранить без зарплаты и нас (предпринимателей.— прим. ред.) наказывать не будут из-за эпидемиологической ситуации», — цитирует Миронова ТАСС.

Омбудсмен добавил, что в ресторанах Москвы могут появиться так называемые «антиковидные зоны», куда будут допускаться только привитые гости.

«Это пока предложение, дальше будем смотреть», — пояснил он.

Коронавирус. Вакцина.
Коронавирус. Вакцина.
CC0

Однако он уточнил, что подобные зоны будут могут появиться пока в качестве эксперимента.

Ранее сообщалось, что с 16 июня власти Москвы и Подмосковья сделали обязательной вакцинацию 60% сотрудников сферы торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров и концертных залов.

Официант.
Официант.
СС0

Штраф для предпринимателей, уклонившихся от требования о вакцинации работников, составит от 30 до 50 тыс. рублей. При повторных нарушениях административная ответственность будет оцениваться до 1 млн рублей, либо грозит приостановкой деятельности предприятия.

К тенденции уже присоединилась Кемеровская область. В регионе ввели обязательную вакцинацию должны пройти сотрудники органов госвласти и местного самоуправления, а также 60% всех существующих в области организаций.

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