В Москве горожанка обвинила сожителя в изнасиловании ее 2-летнего сына

Врачи, которые приехали на вызов, заявили, что мать мальчика не в себе, ребенок плакал, а обвиняемого мужчины в квартире не было. Скорая забрала обоих в больницу, там девушке вкололи успокоительное, а ребенка отправили на осмотр.

Выяснилось, что горожанка страдает депрессивным расстройством.

Врачи заявили о произошедшем в полицию, оперативники сейчас разыскивают сожителя. Мать с 2-летним сыном остаются в больнице.

Ранее мы писали об инциденте в Белоруссии, где 20-летний педофил заставил 11-летнюю девочку убить свою мать.