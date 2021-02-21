В Москве готовятся к самому сильному морозу за последние 65 лет

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в ночь на 23 февраля в Москве будет до -27 градусов. Последний раз так холодно в этот день было в 1956 году, вспоминает РИА «Новости».

По словам эксперта, в ночь на 23 февраля в Москве ожидается -25, -27 градусов, в области -25,-30. Днем в столице ожидается не выше -14 градусов, а в Подмосковье — -13 -18. «Ветер северо-восточный, восточный 1−6 метра в секунду. Атмосферное давление подрастет до 768 миллиметров ртутного столба, что на 23 единицы выше нормы», — уточнил Тишковец.

Последний раз так морозно в День защитника Отечества было в 1956 году, когда СССР руководил Никита Хрущев, — пишет издание. Тогда метеорологи зафиксировали -27,1 градуса.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, почему в большинстве регионов России в ближайшие пять дней ожидается аномально холодная погода.