В Москве маленькая панда начала видеть и слышать

SHOT сообщает, что медвежонок облаял сотрудников московского зоопарка.
Смелый зверек изо всех сил старался напугать ветврачей, но у нее не получилось.
Ранее академики выяснили зачем панды валяются в конском навозе.
Малышка-панда начала видеть и слышать, но увиденное ей не понравилось.
SHOT сообщает, что медвежонок облаял сотрудников московского зоопарка.
Смелый зверек изо всех сил старался напугать ветврачей, но у нее не получилось.
Ранее академики выяснили зачем панды валяются в конском навозе.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter