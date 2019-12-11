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В Москве появится второй храм Христа Спасителя

В Москве на Поклонной горе в рамках фестиваля зимних скульптур представят ледяную копию храма Христа Спасителя, сообщает официальный сайт столицы.

Кафедральный соборный Храм Христа Спасителя.
Кафедральный соборный Храм Христа Спасителя.
http://new.xxc.ru.

На площадках фестиваля можно будет увидеть не только копию ХХС, но и ледяную версию Московского Кремля. Это будут два самых масштабных объекта. На их создание уйдет более тысячи тонн льда.

Кроме того, посетители смогут посмотреть на ледяную таблицу Менделеева, копию фрегата Петра I «Штандарт» и скульптуры, отражающие разные исторические события.

«Мы хотим познакомить гостей фестиваля с самыми важными достижениями прошлого и настоящего в науке и медицине, спорте и культуре, ратном деле и искусстве, а также самыми значимыми историческими событиями нашей страны», — отметил автор фестиваля Александр Ковтунец.

Так, достижения искусства отразят в ледовой скульптуре «Балет». На фоне ледяного фасада Большого театра предстанут образы балерин и знаменитого русского композитора Петра Чайковского.

Также воспроизведут исторический участок Транссибирской магистрали с первым паровозом, который совершил путешествие почти через всю Россию.

Фестиваль «Ледовая Москва» пройдет в парке Победы на Поклонной горе с 28 декабря по 12 января. Скульптуры и композиции создают 150 художников и скульпторов из разных городов России и других государств.

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