В Москве пройдет закрытый показ фильма, главную роль в котором сыграл сын Валерия Золотухина

Режиссерами и авторами истории об отношениях русского мальчика Ивана и немецкой девочки Эрики, которые знакомятся в языковом лагере в Германии, выступили Анна Багмет и мать Ивана Золотухина Ирина Линдт.

Первая и вторая часть трилогии уже отсняты: в московском кинотеатре «Октябрь» 3 ноября состоится их закрытый показ.

Партнершей Ивана Золотухина по фильму стала молодая актриса Ариана Видигер. В фильме также снялись Галина Польских, Алексей Булдаков, Наталья Павленкова, Ирина Линдт, Анна Багмет, Екатерина Белова, Антон Багмет, пишет mail.ru.

«Уникальность кинопроекта заключается в том, что наши главные герои начали сниматься в этой истории в 10 лет в Германии, сегодня им уже 13, и они оказались в снежной России, а в третьей части, место действия которой перенесется на экзотический остров, им исполнится 16… Но об этом пока промолчим», — отметила Линдт в Instagram.

В трилогии также снимался школьник из Немецкого национального района Владислав Нимак. Он сыграл роль Михи, киношного друга главного героя картины.

Валерий Золотухин, который скончался в 2013 году, прославился ролями в фильмах «Хозяин тайги», «Бумбараш», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Чародеи», «Ночной дозор» и других.