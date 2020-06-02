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Жизнь

В Москве решили отменить карантин во всех храмах

6 июня в Москве откроются для прихожан все церкви. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на telegram-канал рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси Кирилле.

Церковь. Храм. Иконостас
Церковь. Храм. Иконостас
СС0

Храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове проведут открытые службы уже 2 июня. В РПЦ заявили, что это решение согласовано с мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

Отмечается, что в храмах планируют соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические меры. По словам секретаря Московского епархиального управления Михаил Егорова, службы пока будут вестись на территориях у храмов, а не внутри. При этом прихожане должны будут носить маски и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. В храмах проведут «строгую дезинфекцию икон».

Как отметил председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, решение открыть храмы Москвы для прихожан позволит «избежать острых ситуаций, когда многие верующие готовы были отправиться в подмосковные храмы на праздник Троицы», передает РИА «Новости».

Ранее в Краснодарском крае 35 прихожан заразились коронавирусом после посещения храма.

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