В Москве закроют известные тюрьмы «Бутырка» и «Пресня»

Московские следственные изоляторы «Бутырка» и «Пресня» закроют. Вместо них построят новое современное СИЗО. Об этом сообщил замдиректора Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) Валерий Максименко «Московскому комсомольцу».

По его словам, изначально планировалось строительство нового СИЗО на две тысячи мест вместо СИЗО № 3 «Пресня». Однако в мэрии Москвы предложили закрыть не только «Пресню», но и «Бутырку» с «Матросской тишиной», а взамен построить СИЗО на 5 тыс. мест из бюджетных средств города.

«Решение о закрытии „Бутырки“ и СИЗО № 3 „Пресня“ принято, а вот с „Матросской Тишиной“ взяли паузу. <…> Надеюсь, что „Бутырку“ как представляющую историческую ценность, не снесут. Это ведь уникальное сооружение, которому больше двух сотен лет», — сообщил Максименко.

Предполагается, что строительство нового изолятора начнется уже в январе и займет около года. Точное место пока не определено, но рассматриваются два направления — Дмитровское шоссе и Калужское шоссе (Новая Москва). Изолятор планируется создать в соответствии с европейскими стандартами, на подобие «Кресты-2» под Санкт-Петербургом.

Здания СИЗО «Пресня» и «Бутырка» планируется передать в ведение столичных властей.

Что известно о тюрьмах «Бутырка» и «Пресня»

Бутырскую тюрьму в Москве построили в XVIII веке при Екатерине II. В ней содержался под стражей Емельян Пугачев, а после и многие другие известные заключенные.

Здание тюрьмы спроектировано выдающимся московским архитектором Матвеем Казаковым. Бутырский замок имел 4 башни: «Пугачёвская» (до 1775 года — Южная), «Полицейская», «Северная», «Часовая». В центре Бутырского губернского тюремного замка в 1782 году был построен Покровский храм, также по проекту Казакова.

Во время Большого террора в 1937—1938 годах в каждой камере бывало заключено до 170 человек. Всего тогда в тюрьме одновременно содержалось около 20 тыс. человек. Тысячи узников были расстреляны по окончании следствия.

В настоящее время тюрьма используется как крупнейший следственный изолятор Москвы.

Пресненская тюрьма была построена в 1900-е годы как Центральная пересыльная тюрьма. По проекту гражданского инженера Воейкова был построен корпус одиночных камер. В период Большого террора 1937—38 годов через Пресненскую пересыльную тюрьму прошли тысячи заключенных, отправляемых из Москвы в лагеря ГУЛАГа. Следственным изолятором тюрьма стала в 1960 году.

Сейчас в учреждении работает интернет-магазин следственных изоляторов УФСИН России по Москве. Действует домовый храм во имя иконы Божией Матери «Споручница грешных», приписанный к храму Спаса Преображения в Тушине.