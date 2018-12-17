В Москве закроют известные тюрьмы «Бутырка» и «Пресня»

По его словам, изначально планировалось строительство нового СИЗО на две тысячи мест вместо СИЗО № 3 «Пресня». Однако в мэрии Москвы предложили закрыть не только «Пресню», но и «Бутырку» с «Матросской тишиной», а взамен построить СИЗО на 5 тыс. мест из бюджетных средств города.
«Решение о закрытии „Бутырки“ и СИЗО № 3 „Пресня“ принято, а вот с „Матросской Тишиной“ взяли паузу. <…> Надеюсь, что „Бутырку“ как представляющую историческую ценность, не снесут. Это ведь уникальное сооружение, которому больше двух сотен лет», — сообщил Максименко.
Предполагается, что строительство нового изолятора начнется уже в январе и займет около года. Точное место пока не определено, но рассматриваются два направления — Дмитровское шоссе и Калужское шоссе (Новая Москва). Изолятор планируется создать в соответствии с европейскими стандартами, на подобие «Кресты-2» под Санкт-Петербургом.
Здания СИЗО «Пресня» и «Бутырка» планируется передать в ведение столичных властей.
Что известно о тюрьмах «Бутырка» и «Пресня»
Бутырскую тюрьму в Москве построили в XVIII веке при Екатерине II. В ней содержался под стражей Емельян Пугачев, а после и многие другие известные заключенные.
Здание тюрьмы спроектировано выдающимся московским архитектором Матвеем Казаковым. Бутырский замок имел 4 башни: «Пугачёвская» (до 1775 года — Южная), «Полицейская», «Северная», «Часовая». В центре Бутырского губернского тюремного замка в 1782 году был построен Покровский храм, также по проекту Казакова.
Во время Большого террора в 1937—1938 годах в каждой камере бывало заключено до 170 человек. Всего тогда в тюрьме одновременно содержалось около 20 тыс. человек. Тысячи узников были расстреляны по окончании следствия.
В настоящее время тюрьма используется как крупнейший следственный изолятор Москвы.
Пресненская тюрьма была построена в 1900-е годы как Центральная пересыльная тюрьма. По проекту гражданского инженера Воейкова был построен корпус одиночных камер. В период Большого террора 1937—38 годов через Пресненскую пересыльную тюрьму прошли тысячи заключенных, отправляемых из Москвы в лагеря ГУЛАГа. Следственным изолятором тюрьма стала в 1960 году.
Сейчас в учреждении работает интернет-магазин следственных изоляторов УФСИН России по Москве. Действует домовый храм во имя иконы Божией Матери «Споручница грешных», приписанный к храму Спаса Преображения в Тушине.