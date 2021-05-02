В МВД придумали, как навсегда избавить россиян от телефонных мошенников

В МВД России решили бороться с телефонными аферистами при помощи модуля «Антимошенник», сообщает ТАСС. Разработка сервиса будет стоить 44,9 миллиона рублей.

В ведомстве пояснили, что модуль «Антимошенник» для приложения МВД России будет оповещать пользователей о том, что им звонят с номера, с использованием которого ранее совершались противоправные действия. Также человек сможет самостоятельно заблокировать все подобные сообщения или звонки.

В приложении будет предусмотрен «Белый список», игнорирующий блокировку приложением входящего вызова и сообщений и исключающий возможность выдачи предупредительных уведомлений.

Сервис планируют разработать к 25 декабря 2021 года. Приложение МВД России, в которое будет внедрен новый модуль, уже доступно для скачивания в AppStore и Google Play.

Ранее сообщалось, что в правительстве РФ обсуждают возможность создания приложения «Госдоки», которое будет хранить до 30 видов электронных документов гражданина — в том числе СНИЛС, ОМС, ИНН и водительское удостоверение.