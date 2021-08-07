В МВД рассказали, кто в России чаще всего становится преступником и почему

Чаще всего преступниками в России становятся мужчины без постоянного источника дохода, а также ранее уже причастные к противоправным действиям. Об этом говорят данные статистики МФД, передает ТАСС.

В ведомстве сообщили, что за первое полугодие 2021-го в России выявили 446 тысяч преступников. Из них 64% не имеют постоянного источника дохода, а 58% ранее уже совершали преступления.

Кроме того, каждое третье преступление в России было совершено в состоянии алкогольного опьянения.

Как отмечают в МВД, подавляющее большинство преступлений числится за мужчинами, гражданами РФ. На женщин приходится только каждое шестое преступление, на иностранцев — менее 4%.

Также правоохранители заметили, что за последний год в России сократилась преступность среди несовершеннолетних и студентов — на 15% и 12% соответственно.

Ранее Генпрокуратура описала типичный портрет преступника в Алтайском крае.