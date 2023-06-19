19 июня
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Жизнь

В мясо. Как прошел самый сочный и аппетитный фестиваль Алтая - фоторепортаж altapress.ru

К концу фестиваля «Мясной замес» в селе Дружба участники и сами стали напоминать красные стейки. Все потому что было невозможно скрываться в тени от солнца, когда вокруг много еды, которую нужно попробовать. Праздник желудка – в фоторепортаже altapress.ru.

"Мясной замес", 2023 год.
"Мясной замес", 2023 год.
Екатерина Карзова

17 июня в селе Дружба Целинного района прошел второй «Мясной замес» - гастрономический фестиваль и кулинарное шоу в режиме реального времени. Организовал его местный сельхозкооператив, занимающийся производством высококачественной говядины. К нему присоединились и другие алтайские предприятия.

Главные событие праздника – баттл. Десяток шеф-поваров из нескольких городов Сибири соревновались, кто искусней всех приготовит мраморную говядину. Состязательную палатку гости окружили со всех сторон. Тем, кому не хватило места, весь процесс показывали рядом на большом экране.

Оценивали участников баттла члены судейской комиссии из ассоциации «Chefs Team Russia».

Эпицентром всего фестиваля стал огромный фудкорт на тюках сена с веселыми пледами. Сюда стекались гости фестиваля с лагманом, бургерами, стейками, пловом, холодным лимонадом, пивом и многим другим. Все блюда – с добавлением говядины.

&quot;Мясной замес&quot;, 2023 год.
"Мясной замес", 2023 год.
Екатерина Карзова
&quot;Мясной замес&quot;, 2023 год.
"Мясной замес", 2023 год.
Екатерина Карзова
&quot;Мясной замес&quot;, 2023 год.
"Мясной замес", 2023 год.
Екатерина Карзова

Гости могли поучаствовать в бесплатной мясной дегустации. Везунчики выигрывали блюдо от шеф-поваров.

Чтобы растрястись и утрамбовать в желудках съеденное, участники фестиваля играли в пляжный волейбол и летали на параплане, пробовали себя в армлифтинге и армрестлинге.

Некоторые развлекались, например, наблюдая за баскетбольным матчем, автомобильным тест-драйвом. Или получали уроки гончарного ремесла, а также узнавали об истории у группы бийских реконструкторов. Дети веселились в игровой зоне с батутами и тиром.

&quot;Мясной замес&quot;, 2023 год.
"Мясной замес", 2023 год.
Екатерина Карзова
&quot;Мясной замес&quot;, 2023 год.
"Мясной замес", 2023 год.
Екатерина Карзова
&quot;Мясной замес&quot;, 2023 год.
"Мясной замес", 2023 год.
Екатерина Карзова

Весь день, с полудня до полуночи, работала главная сцена. Ведущие устраивали конкурсы в перерывах между выступлениями групп «Човен», «Ваниль», «Третий Рим», «Академия художеств» и других. Хэдлайнер – петербургская фолк-группа «Веды».

Столбик термометра в день фестиваля почти приближался к отметке +30 градусов. Ближе к вечеру все людей собиралось на песчаном пляже реки Марушка, где прыгали в воду «щучкой» и «бомбочкой», а также осваивали сапборды, подставляя солнечным лучам красные плечи.

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