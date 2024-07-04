В Намибии найден скелет древнего чудовища

Хищник обитал там приблизительно 280 млн лет назад. Ученые считают, что чудовище раньше жило в болотах и могло достигать до 2,5 метра ростом.

Строение челюстей этого существа успешно помогало ему охотиться, делая его, возможно, самым опасным хищником в болотах. Ученые так же отмечают, что у него были массивные зубы.

Палеонтологи считают, что данное открытие поможет лучше понять изменения в природе и поддерживать разнообразие жизни на Земле.

Ранее сообщалось, что ищут водолазы в черной бездне Телецкого озера.

Самое важное - в нашем Telegram-канале