В народных костюмах, с танцами и песнями отмечают День России на Бирюзовой Катуни

На Бирюзовой Катуни 12 июня проходит заключительный день XI фестиваля традиционной культуры «День России на Бирюзовой Катуни». Корреспондент altapress.ru запечатлел праздничных девушек в ярких традиционных костюмах, творческую выставку различных народов и удивительные украшения ручной работы.

Фестиваль традиционной культуры проходит с 8 по 12 июня в Алтайском крае.

На праздник приехали представители 12 российских регионов из 16 городов. В их числе гости из Казахстана и Луганской Народной Республики.

С 9 по 11 июня мероприятия проходили на берегах озера Ая в Алтайском районе.

Финал фестиваля проходит 12 июня на территории туркомплекса «Бирюзовая Катунь». Для гостей подготовили веселые народные гуляния и праздничный концерт.

На фестивале работают интерактивная площадка «Казаки Алтая» и выставка "Живое ремесло", где можно приобрести сувенир на память. Состоялась встреча этнокультурных объединений, на которой представители разных народов провели для гостей мастер-классы и рассказали о своих традициях.

А также проходят хороводное шествие участников фестиваля и молодецкие забавы (игры, состязания, пляска, буза).