13 апреля
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Жизнь

В небе сибиряки смогут увидеть яркий метеорный поток

С 16 по 25 апреля жители Алтайского края и Новосибирской области могут наблюдать первый весенний метеорный поток Лириды, пишет НГС.

Комета Neowise.
Комета Neowise.
Алексей Мартышкин/vk.com/alxmonkey.

Это один из ярких метеорных потоков — он связан с кометой Тэтчера. Комета — это глыба пыли вперемешку со льдом. Когда лед тает, он улетучивается из кометы, превращается в хвост и образует рой пыли и льдинок, дрейфующих в пространстве.

Лучше всего наблюдать за потоком вдали от городских огней, примерно в 2−4 часа ночи. В момент пика звездопада можно увидеть до 20 метеоров в час.

Ранее бесплатные наблюдения за звездами и планетами организовали в Барнауле. Горожане смогут бесплатно посмотреть на небесные тела своими глазами вместе со специалистами планетария.

Наблюдения проходят только в ясный день. О погодных условиях и о том, состоится ли встреча, можно узнать за час до ее начала в Telegram-канале. Ранее мощная вспышка на Солнце длилась почти полчаса. Она привела к нарушениям коротковолновой радиосвязи.

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