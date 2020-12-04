В новые алтайские ФАПы привезли старую мебель

15 фельдшерско-акушерских пунктов построили в Алтайском крае, но денег на оборудование их у властей не нашлось. Об этом сообщили в ОНФ.

Пациенты пожаловались, что в некоторые медучреждения завезли старую мебель. В ФАПах наблюдается острый дефицит шкафов для хранения медицинских карт и скамеек для посетителей.

Учитывая то, что около 43% всего населения края живет в сельской местности, региональному минздраву нужно пересмотреть расходы на оснащение новых ФАПов, считают «фронтовики».

Также на эту проблему стоит обратить внимание и федеральным властям при планировании расходов на нацпроект «Здравоохранение».

Ранее санитайзеры, купленные для алтайских школ и больниц, провалили проверку на качество.