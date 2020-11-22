Санитайзеры, купленные для алтайских школ и больниц, провалили проверку на качество

Как пояснила эксперт, за проверкой обратились госорганы, которые закупали санитайзеры в большом количестве по контрактам. «Сами на месте выявили, что „что-то не то“, и обратились к нам», — рассказывает Юлия Пономарева.
Санитайзеров было несколько. И все оказались некачественными. В образцах либо совсем не обнаружили действующего вещества, либо выяснили, что его объем в 5−10 раз меньше, чем указано на этикетке.
Более того, процент содержания действующего вещества мог различаться во флаконах одной партии.
Напомним, недавно в Алтайском крае начали производить сухие антисептики-карандаши. Так разработчики смогли решить главную проблему любого санитайзера — вопрос испарения защитного средства с поверхности кожи.