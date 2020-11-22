Санитайзеры, купленные для алтайских школ и больниц, провалили проверку на качество

Госорганы обратились к экспертам Алтайской торгово-промышленной палаты с просьбой проверить качество санитайзеров, которые поставляют в школы и больницы. Все проверенные флаконы оказались некачественными, рассказала в эфире «Вести-Алтай» глава департамента экономического развития АлтТПП Юлия Пономарева.

Как пояснила эксперт, за проверкой обратились госорганы, которые закупали санитайзеры в большом количестве по контрактам. «Сами на месте выявили, что „что-то не то“, и обратились к нам», — рассказывает Юлия Пономарева.



Санитайзеров было несколько. И все оказались некачественными. В образцах либо совсем не обнаружили действующего вещества, либо выяснили, что его объем в 5−10 раз меньше, чем указано на этикетке.

Более того, процент содержания действующего вещества мог различаться во флаконах одной партии.

Напомним, недавно в Алтайском крае начали производить сухие антисептики-карандаши. Так разработчики смогли решить главную проблему любого санитайзера — вопрос испарения защитного средства с поверхности кожи.