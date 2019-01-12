В Новоалтайске плохо благоустроили двор по федеральной программе

К общественникам обратились жители дома. По их словам, работы провели настолько некачественно, что сделанное не продержалось и года. Так, свежий асфальт сразу растрескался, а первого же дождя баскетбольная площадка превратилась в болото. Кроме того, игровой комплекс расположили прямо на земле. Также жильцы недовольны тем, что во дворе скапливается вода, а металлические ограждения сварены криво, утверждают активисты.
Прокуратура в своем письме упоминает только отсутствие озеленения площадки и просадку асфальта на автомобильной парковке, которые подрядчик не устранил, а администрация города оставила их без внимания. Финансирование работ шло по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».
Кроме того, из ответа краевой прокуратуры становится ясно, что местные чиновники и новоалтайский прокурор небрежно рассматривали жалобы граждан, на что им указали отдельно.
Отметим, в 2018 году благоустройством двора по федеральной программе остались недовольны жильцы другой девятиэтажки в Новоалтайске — им испортили тротуар.