В Новоалтайске плохо благоустроили двор по федеральной программе

При благоустройстве двора по адресу ул. Прудская, 21 в Новоалтайске подрядчик допустил ряд нарушений, а мэрия не заставила его их устранить. Это следует из ответа прокуратуры Алтайского края активистам «Гражданского партруля», который они опубликовали в своей группе во «ВКонтакте».