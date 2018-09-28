В Новоалтайске испортили тротуар при благоустройстве по федеральной программе

В Новоалтайске благоустроили бульвар им. Землянова по федеральной программе «Комфортная городская среда». При этом рабочие перекрыли сток воды от соседней девятиэтажки. Теперь вода стоит на тротуаре и мешает прохожим, а также подтапливает цоколь дома. Власти говорят, что исправлять ситуацию придется самим жителям дома.

Проблема возникла в 2017 году. Когда специалисты ремонтировали бульвар, они убрали П-образные плиты, которые выполняли роль дорожки (по ним шли люди, а под плитами текла вода). Вместо плит рабочие сделали насыпь и положили на нее асфальт. Но воде больше некуда уходить. Талый снег и дождевая вода стекают на пешеходную дорожку и подтапливают цоколь девятиэтажки по адресу ул. 8-й микрорайон, 32, рассказывает житель дома Роман Бойков.

Мужчина уверен: проектировщики реконструкции бульвара допустили ошибку, и власти должны ее устранить. Он обратился в администрацию города и попросил их сделать «как было» или придать дорожке уклон, чтобы вода стекала во двор и уходила в колодец ливневой канализации.

Что говорят власти

Мэр Новоалтайска Сергей Еремеев в конце июля 2018 года ответил, что проектно-сметную документацию готовила администрация города. «Алтайский региональный центр ценообразования в строительстве» проверил ее и одобрил. Еремеев пообещал, что власти подумают, как решить проблему «при наличии технической возможности и проектной документации». На деле чиновники пока ничего не сделали.

Двор в Новоалтайске , который подтапливает после благоустройства соседнего бульвара. из архива редакции

На месте ситуацию изучила прокуратура Новоалтайска. Сотрудники ведомства ответили: тротуар находится на придомовой территории, поэтому исправлять сток воды должна управляющая компания (копия документа есть в распоряжении редакции).

Почему жители недовольны

Довод Бойкова о том, что работы по благоустройству затронули придомовую территорию, прокуратура не прокомментировала. Бойков отмечает: работы на этой территории с собственниками дома власти не согласовывали. Если бы чиновники сделали это, проблему стока воды удалось бы решить, уверен жилец многоэтажки.

Роман Бойков,

житель дома:

В нашей УК ситуации не рады. Но в их обязанность подобные работы не входят — это не текущий ремонт. УК готова организовать ремонт на деньги жильцов. Для этого необходимо провести собрание жильцов дома, на котором они выразят (или не выразят) согласие на дополнительную плату. Но самое главное — это объяснить людям, почему перед ними встал выбор: платить за последствия благоустройства города или топать по луже.

Бульвар Землянова в Новоалтайске. sgd22.ru

Как реконструируют бульвар

Бульвар имени Андрея Землянова в Новоалтайске второй год благоустраивают по программе «Формирование комфортной городской среды». В 2017 году здесь заасфальтировали дорожки, установили освещение и выполнили озеленение. В 2018 году здесь ставят детские и скейт площадки, а также веревочный парк, сообщает пресс-служба краевого минстройтранса.