В новом детсаду, где ранее обрушился потолок, теперь провалилась земля

Напомним, в декабре 2020 года — через неделю после открытия — в детском садике из-за скрытого дефекта обрушился потолок.
В прокуратуре тогда отметили, что образовательное учреждение не выполнило обязанность по созданию безопасных условий обучения. Начальнику управления образования кемеровской администрации вынесли представление.
И вот — опять, но на этот раз провалилась земля. Местная жительница написала в соцсети на странице губернатора Кузбасса, что в детсаду разрушается прогулочная терраса.
«А вы видели, что детский сад на проспекте Притомский уже разваливается? К примеру, происходит обвал земли там, где должны быть террасы для прогулок детей?» — обратилась женщина к главе региона.
В мэрии пояснили, что сейчас на участке детсада ведутся ремонтные работы — проводят уплотнение грунта на четырех игровых площадках.
Власти пообещали до конца июня решить проблему и сверху на землю уложить прорезиненное покрытие, а также заасфальтировать дорожки.
Городская прокуратура организовала проверку. Зампрокурора выехал на место и, по результатам предварительного осмотра, подтвердил проседание грунта.
«Доступ несовершеннолетних на аварийный участок и прилегающую территорию исключен. Будет дана оценка действиям должностных лиц, осуществлявших ввод здания в эксплуатацию, и приняты меры для устранения нарушений», — пояснили в ведомстве.