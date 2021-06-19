В новом детсаду, где ранее обрушился потолок, теперь провалилась земля

В Кемерове на территории детского садика провалилась земля на участке, где должны гулять дети, сообщает « Сибдепо ».

Напомним, в декабре 2020 года — через неделю после открытия — в детском садике из-за скрытого дефекта обрушился потолок.

В прокуратуре тогда отметили, что образовательное учреждение не выполнило обязанность по созданию безопасных условий обучения. Начальнику управления образования кемеровской администрации вынесли представление.

И вот — опять, но на этот раз провалилась земля. Местная жительница написала в соцсети на странице губернатора Кузбасса, что в детсаду разрушается прогулочная терраса.

«А вы видели, что детский сад на проспекте Притомский уже разваливается? К примеру, происходит обвал земли там, где должны быть террасы для прогулок детей?» — обратилась женщина к главе региона.

В мэрии пояснили, что сейчас на участке детсада ведутся ремонтные работы — проводят уплотнение грунта на четырех игровых площадках.

Власти пообещали до конца июня решить проблему и сверху на землю уложить прорезиненное покрытие, а также заасфальтировать дорожки.

Городская прокуратура организовала проверку. Зампрокурора выехал на место и, по результатам предварительного осмотра, подтвердил проседание грунта.