В Новосибирске готовятся отменять QR-коды в общественных местах

В Новосибирской области планируют отменить требование о предъявлении QR-кодов в общественных местах с 6 марта, сообщает НГС со ссылкой на официальный Telegram-канал правительства региона.

Отмену прокомментировал губернатор области Андрей Травников.

«Прогноз наших медиков оправдывается. На прошлой неделе и в начале этой заболеваемость ковидом и ОРВИ резко пошла вниз. Поэтому оперативный штаб продолжает готовить решения о снятии части ограничений», — заявил он.

С 6 марта QR-код не потребуется в предприятиях общепита, в аквапарке, зоопарке, фитнес-центрах, с 15 марта — в объектах культуры и спорта.

При этом продолжатся требования по соблюдению мер санитарной безопасности. Губернатор напомнил и о необходимости ревакцинации.

Ранее QR-коды отменили в Свердловской области, Мурманской области, Кузбассе и Приамурье.