В Новосибирске грудничка спасли от инфаркта

Девочку экстренно доставили в Центр Мешалкина из соседнего региона.
Врачи диагностировали у малышки отхождение левой артерии от легочной: это редкий порок, который встречается у 3–5 младенцев на 100 000 новорожденных.
Ситуацию усугублял коронавирус, которым также болела девочка. Ее прооперировали, учитывая крайне тяжелое состояние и жизненные показания.
В течение месяца после вмешательства левые отделы сердца ребенка вернулись к нормальным размерам. А это значит, что девочка сможет полноценно жить.
Ранее в Новосибирске новорожденному сломали ногу в больнице.