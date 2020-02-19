В Новосибирске хитрый комендант аэропорта продавал бесплатные билеты дороже обычных

В Новосибирске военного коменданта аэропорта Толмачево осудили за продажу бесплатных авиабилетов, деньги на которые выделяло Минобороны, пишет « Тайга.инфо ».

Проездные документы предназначались для тех, кто служит в армии. Однако обвиняемый выписывал их на обычных людей и брал за это деньги. Свою вину он признал, но заявил, что действовал под руководством сотрудника ФСБ.

По версии обвинения, на воинских проездных документах комендант заработал около 500 тыс. рублей. Причем за некоторые направления покупатели отдавали денег больше, чем этот билет стоил в обычной кассе.

Среди направлений, по которым летали пассажиры, были Адлер, Симферополь, Москва, Хабаровск, Геленджик, Санкт-Петербург и Анапа. Исключение по стоимости мужчина делал только для жены одного из свидетелей.

В суде свою вину комендант признал частично и утверждал, что «побудительной причиной совершения им данных действий явились требования сотрудника ФСБ России „С4“, который сам указывал ему на каких именно граждан необходимо оформлять».

Мужчина заявил, что ему угрожали проверками, если он откажется выписывать документы.

«Сотрудник спецслужбы, участвовавший в процессе по видеосвязи, отрицал все обвинения», — отмечает издание.

Коменданта признали виновным в служебном подлоге и оштрафовали на 230 тыс. рублей. Также его обязали возместить 500 тыс. рублей Министерству обороны.