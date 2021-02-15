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Жизнь

В Новосибирске и Томске задержали террористов

В двух сибирских регионах пресекли работу межрегиональной ячейки запрещенной в России террористической организации, сообщает РИА «Новости».

ФСБ.
ФСБ.
СС0

Как отметили в УФСБ по Новосибирской области, члены ячейки занимались финансированием головной организации.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в Новосибирске и Томске пресечена противоправная деятельность участников межрегиональной ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации, причастных к финансированию террористической деятельности», — отметили в службе.

Возбудили уголовное в отношении гражданина одной из стран ближнего зарубежья и гражданина России, задержанного и доставленного в Новосибирск из Томской области.

Обоих поместили под стражу. По данным следствия, в 2020 году они регулярно переводили деньги на нужды террористической организации.

Ранее за пропаганду терроризма из Красноярска депортировали восьмерых иностранных студентов.

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