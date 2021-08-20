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Жизнь

В Новосибирске из госпиталя выписали пациента с пораженными на 75% легкими

Минздрав Новосибирской области объяснил, почему из ковидного госпиталя выписали пациента с сильным поражением легких, сообщает Сиб.фм.

Коронавирус, больница.
Коронавирус, больница.
zdravalt.ru

Мужчина лечился от ковида в инфекционной больнице, а потом из-за жидкости в легких попал в отделение торакальной хирургии.

Спустя месяц лечения новосибирец заявил, что его состояние только ухудшилось — поражение легких увеличилось с 40 до 75%.

После этого мужчину выписали из больницы на амбулаторное долечивание. Замглавы регионального минздрава Елена Аксенова объяснила поступок медиков.

«Ковид проявляет себя очень коварно. В пиковые дни болезни происходит резкое ухудшение состояния, которое может доходить до крайней степени тяжести. И так как последствия болезни очень тяжело спрогнозировать, при получении отрицательного ПЦР-теста и наблюдении стабилизации состояния, а также после изучения сатурации и лабораторно-диагностических результатов, пациентов выписывают на амбулаторное долечивание. Именно в это время могут пойти осложнения со стороны сердечно-сосудистой и легочной систем — для этого состояние пациентов и наблюдают еще в течение полугода после перенесенной инфекции», — передает издание слова Аксеновой.

Новосибирец отметил, что теперь ему понадобится много времени, чтобы восстановиться.

Ранее сообщали про больного с ковидом и туберкулезом жителя Новосибирска, которого бросили на улице.

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