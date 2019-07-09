В Новосибирске на паркове у ТЦ поймали крокодила

В воскресенье, 7 июля на парковке возле ТРЦ «Континент» в Новосибирске прохожие заметили крокодила, пишет НГС . Оказалось он сбежал из цирка.

Очевидцы увидели крокодила бегающим между фурами. Его пасть была перетянута скотчем. Его быстро поймали.

Выяснилось, что 10-летний каймановый крокодил убежал из цирка-шапито «Маска», расположившегося на этой парковке. Поймал его работник цирка Вадим. В честь него и решили назвать крокодила, которого купили в цирк совсем недавно.

Администратор «Макси» Алексей сказал, что животное «как-то стенку отодвинуло ящика, в котором его транспортировали, и выбежал на территорию цирка».

Крокодила поймали и заперли в фуре с другими рептилиями. Его пока не планируют выпускать на публику.