В Новосибирске на паркове у ТЦ поймали крокодила

Очевидцы увидели крокодила бегающим между фурами. Его пасть была перетянута скотчем. Его быстро поймали.
Выяснилось, что 10-летний каймановый крокодил убежал из цирка-шапито «Маска», расположившегося на этой парковке. Поймал его работник цирка Вадим. В честь него и решили назвать крокодила, которого купили в цирк совсем недавно.
Администратор «Макси» Алексей сказал, что животное «как-то стенку отодвинуло ящика, в котором его транспортировали, и выбежал на территорию цирка».
Крокодила поймали и заперли в фуре с другими рептилиями. Его пока не планируют выпускать на публику.
«Он не заявлен в программе. Сейчас только знакомимся с ним. В принципе крокодилов выводят как эксклюзив. Люди только в зоопарке могут животное увидеть. Они не дрессируются, просто ползают по манежу», — рассказал администратор.