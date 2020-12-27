В Новосибирске приземлился сверхсекретный истребитель «Преступник»

В социальной сети «Вконтакте» опубликовали видео из новосибирского аэропорта.
Су-57 производят в Комсомольске-на-Амуре. Это многофункциональный сверхсекретный истребитель, который может практически все: атаковать все виды воздушных целей в дальних и ближних боях, наземные и надводные цели противника, защищенные системами ПВО, и даже разрушать системы управления авиации противника.
НАТО присвоила ему кодовое обозначение Felon («Преступник»).
Ранее барнаульские споттеры из «засады» сфотографировали прилет «Стрижей» в Барнаул.