В Новосибирске приземлился сверхсекретный истребитель «Преступник»

25 декабря в новосибирском аэропорту Толмачево приземлился истребитель Су-57 «Преступник». Как передает sib.fm , это самый первый серийный Су-57, который поступил в авиаполк Южного военного округа.

В социальной сети «Вконтакте» опубликовали видео из новосибирского аэропорта.

Су-57 производят в Комсомольске-на-Амуре. Это многофункциональный сверхсекретный истребитель, который может практически все: атаковать все виды воздушных целей в дальних и ближних боях, наземные и надводные цели противника, защищенные системами ПВО, и даже разрушать системы управления авиации противника.

НАТО присвоила ему кодовое обозначение Felon («Преступник»).

Ранее барнаульские споттеры из «засады» сфотографировали прилет «Стрижей» в Барнаул.