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Жизнь

В Новосибирске прошел конкурс по украшению могил

В Новосибирске прошел первый в России конкурс оформления мест захоронения. Участники приехали из Омска и Севастополя — за один час они должны были украсить могилу лучше соперника.

Высокохудожественные могилы
Высокохудожественные могилы
СС0

Могилы украшали плитами, искусственными цветами в горшках, газоном и так далее.

По словам жюри, конкурс нацелен на иное восприятия места захоронения. «Чтобы, приходя на кладбище, люди были не в состоянии скорби, а в состоянии лучших воспоминаний о близком человеке», — рассказала НГС член жюри Ирина Долженко.

В конкурсе выиграла команда из Омска — им вручили 20 тысяч рублей. Они использовали технологии и материалы, которые дольше всех будут сохранять могилу в первоначальном виде.

«Мы смотрим, что происходит на наших кладбищах на сегодняшний день, и мы бы хотели, чтобы культура менялась. К сожалению, люди сейчас считают, что это то, что могут позволить те люди, у которых много денег. Это можно сделать красиво и хорошо за небольшие деньги», — подчеркнула участница из Омска.

Напомним, в прошлом году в мае в Новосибирске прошел чемпионат по копке могил. Команда из Барнаула уступила коллегам из Омска.

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