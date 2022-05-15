В Новосибирске прошел конкурс по украшению могил

Могилы украшали плитами, искусственными цветами в горшках, газоном и так далее.
По словам жюри, конкурс нацелен на иное восприятия места захоронения. «Чтобы, приходя на кладбище, люди были не в состоянии скорби, а в состоянии лучших воспоминаний о близком человеке», — рассказала НГС член жюри Ирина Долженко.
В конкурсе выиграла команда из Омска — им вручили 20 тысяч рублей. Они использовали технологии и материалы, которые дольше всех будут сохранять могилу в первоначальном виде.
«Мы смотрим, что происходит на наших кладбищах на сегодняшний день, и мы бы хотели, чтобы культура менялась. К сожалению, люди сейчас считают, что это то, что могут позволить те люди, у которых много денег. Это можно сделать красиво и хорошо за небольшие деньги», — подчеркнула участница из Омска.
Напомним, в прошлом году в мае в Новосибирске прошел чемпионат по копке могил. Команда из Барнаула уступила коллегам из Омска.