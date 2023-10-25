В Новосибирске соболь забрался на ГЭС

Как сообщает Mash Siberia, в перерыв своего обхода даже успел попозировать перед камерой "коллеги".
А в Национальном парке "Салаир" медведи устроили "веселую вечеринку с бассейном".
Сотрудник заметил маленького зверька во время обхода. Соболь тоже решил не отставать и проверил все более детально.
Как сообщает Mash Siberia, в перерыв своего обхода даже успел попозировать перед камерой "коллеги".
А в Национальном парке "Салаир" медведи устроили "веселую вечеринку с бассейном".
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter