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Жизнь

В Новосибирске создали фонд имени Жопэна для помощи хорькам

Создатели новосибирского приюта для бездомных хорьков зарегистрировали благотворительный фонд помощи куньим имени Жопэна, сообщает «Континет Сибирь».

Хорек.
Хорек.
pixabay.com

Фонд займется просвещением владельцев хорьков.

«Хорьки — это не кошка и не собака. Чтобы ими заниматься, нужны профильные знания», — рассказала соучредитель фонда Елена-Эльга Журавлева.

Вторая задача — помощь в оплате ветуслуг для владельцев хорьков, например, необходимой для этих животных стерилизации.

«У владельцев хорька, которые берут животное, а потом думают, кого взяли, зачастую даже пяти тысяч на стерилизацию нет», — пояснила Журавлева.

Фонд зарегистрировали в июле. Организацию назвали в честь хорька по кличке Жопэн, за которым ухаживала вторая соучредительница фонда Кристина Чуприлина.

Кстати, ранее в Новосибирске создали «Партию хорьков», которую возглавил Жопэн. Однако год назад «лидер партии» умер.

Накануне сообщали про хорька, который отдыхает на Телецком озере в персональном туре за 30 тыс. рублей.

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