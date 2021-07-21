В Новосибирске создали фонд имени Жопэна для помощи хорькам

Фонд займется просвещением владельцев хорьков.

«Хорьки — это не кошка и не собака. Чтобы ими заниматься, нужны профильные знания», — рассказала соучредитель фонда Елена-Эльга Журавлева.

Вторая задача — помощь в оплате ветуслуг для владельцев хорьков, например, необходимой для этих животных стерилизации.

«У владельцев хорька, которые берут животное, а потом думают, кого взяли, зачастую даже пяти тысяч на стерилизацию нет», — пояснила Журавлева.

Фонд зарегистрировали в июле. Организацию назвали в честь хорька по кличке Жопэн, за которым ухаживала вторая соучредительница фонда Кристина Чуприлина.

Кстати, ранее в Новосибирске создали «Партию хорьков», которую возглавил Жопэн. Однако год назад «лидер партии» умер.

Накануне сообщали про хорька, который отдыхает на Телецком озере в персональном туре за 30 тыс. рублей.