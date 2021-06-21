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Жизнь

Журналисты показали, как хорек отдыхает на Телецком озере в персональном туре за 30 тысяч рублей

Журналисты телеканала НТВ показали сюжет о хорьке Бусе, которой хозяин приобрел туристическую путевку на Алтай за 30 тыс. рублей. Пушистику остается только позавидовать.

Хорек Буся путешествует по Алтаю
Хорек Буся путешествует по Алтаю
Скрин сюжета НТВ

Владелец хорька Вячеслав из Томска занимается криптовалютой. Чтобы хорек не остался в одиночестве во время его командировки, хозяин решил устроить ему необычное путешествие.

Туристическая программа у зверька очень насыщенная — по программе у него посещение семи водопадов на Телецком озере, горы Кокуя, конная прогулка на лошадях на высоту Тулунту, сплав по реке Бия.

До места Буся добралась на автобусе вместе с другими туристами — и, разумеется, очаровала всех и стала звездой Instagram.

Схитрить владельцам турфирмы не получится — обязательным условием путевки были регулярные фото и видео отчеты о передвижении хорька.

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