Журналисты показали, как хорек отдыхает на Телецком озере в персональном туре за 30 тысяч рублей

Журналисты телеканала НТВ показали сюжет о хорьке Бусе, которой хозяин приобрел туристическую путевку на Алтай за 30 тыс. рублей. Пушистику остается только позавидовать.

Владелец хорька Вячеслав из Томска занимается криптовалютой. Чтобы хорек не остался в одиночестве во время его командировки, хозяин решил устроить ему необычное путешествие.

Туристическая программа у зверька очень насыщенная — по программе у него посещение семи водопадов на Телецком озере, горы Кокуя, конная прогулка на лошадях на высоту Тулунту, сплав по реке Бия.

До места Буся добралась на автобусе вместе с другими туристами — и, разумеется, очаровала всех и стала звездой Instagram.

Схитрить владельцам турфирмы не получится — обязательным условием путевки были регулярные фото и видео отчеты о передвижении хорька.